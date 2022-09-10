اعتقال متهم بتوزيع منشورات “مسيئة” بين الزائرين في النجف

2022/09/10 | 23:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية :القبض على متهم يقوم بتوزيع منشورات مسيئة بين الزائرين في محافظة النجف الأشرف بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة من لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة من إلقاء القبض على متهم بين الزائرين على طريق الزوار الرابط بين محافظة النجف […]

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