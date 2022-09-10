شاهد.. تدقيق الداخلين عبر منفذ زرباطية الحدودي بين العراق و إيران لغرض زيارة الأربعينية من قبل هيئة المنافذ الحدودية

2022/09/10 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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تدقيق الداخلين عبر منفذ زرباطية الحدودي بين العراق و إيران لغرض زيارة الأربعينية من قبل هيئة المنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

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