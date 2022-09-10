السفير الايراني لمحافظ النجف: اشكر العراق حكومةً وشعباً على حسن الاستقبال والضيافة

2022/09/10 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق لمحافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم السبت، شكره للعراق حكومةً وشعباً على حسن استقبال الزائرين وكرم الضيافة.وذكر الكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقاه […]

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