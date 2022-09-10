"الكرملين": بوتين ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا الجديد

2022/09/10 | 23:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت- إن …

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