تفاعلات الساعة.. الصادقون: اتفاق بين الاطار والحزب الديمقراطي والسيادة لتشكيل الحكومة

2022/09/10 | 23:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، السبت 09/10/2022.عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم...

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الصادقون: اتفاق بين الاطار والحزب الديمقراطي والسيادة لتشكيل الحكومة أولاً على المسلة.

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