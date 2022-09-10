النقل تسجل حدوث هزة أرضية في حلبچة

2022/09/10 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة النقل، تسجيل حدوث هزة ارضية بقوة 3.2 درجة في قضاء حلبچة بمحافظة السليمانية . وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم في محافظة السليمانية "، مبينا ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:33:05 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2)درجة وتبعد (16)كم شمال غرب حلبچة من محافظة السليمانية" . وأضافت، أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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