بعد أن أثارا جدلاً.. مدرب باريس سان جيرمان يعلق على علاقة نيمار ومبابي

2022/09/11 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى كريستوف غالتيير، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وجود خلاف بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الفرنسي كيليان مبابي، مُشيراً إلى ارتباطهما بعلاقة جيدة.

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