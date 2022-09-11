خبراء يتحدثون عن سبب عدم الحاجة لشراء iPhone 14

2022/09/11 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قد يرغب أي شخص يفكر في شراء iPhone 14 عندما يتم طرحه في الأسواق في 16 سبتمبر باقتنائه.

ولكن الإعلان الأخير لـ iPhone 14 أصاب بعض المعجبين – بحسب بعض الخبراء – بخيبة أمل، لأنه لم يكن هناك أي تحديثات جوهرية مقارنة بالهواتف السابقة له.

وقد أورد بعض الخبراء عدة أسباب ربما ستدفع الكثير من الأشخاص للتفكير في عدم شراء أحدث هاتف من iPhone:

يعد المستشعر الرئيسي لـ iPhone 14 أكبر مع وحدات بكسل أكبر، وفتحة أسرع ولكن بخلاف ذلك يظل كما هو الحال في iPhone 13.شهد iPhone 14 بعض التعديلات مقارنة بسابقه في التصميم ولكن لن يستمتع بها جميع عشاق iPhone، حيث أصبحت الشاشة الآن أطول وأقل نحافة، مما يجعل الإمساك بالهاتف بيد واحدة أسهل ولكنه لن يناسب أذواق الجميع.وأشار الخبراء إلى أن الشئ الوحيد المميز في الهاتف الجديد هو عمر البطارية ، الذي من المتوقع أن يكون أطول من عمر بطاريات الإصدارات السابقة للهاتف الذكي.

وتقوم Apple بتحديث أجهزة iPhone مع تزويدها ببرنامج iOS 16 الجديد، وهذا يعني بحسب الخبراء أنك ستحصل على ميزات جديدة وتحديثات أمنية إضافية للهواتف القديمة.

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