مصدر يكشف عن اسباب تكدس الزوار الايرانيين في المنافذ الحدودية العراقية

2022/09/11 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مطلع في لجنة زيارة الاربعين، اليوم السبت، عن اسباب تكدس الزوار الايرانيين في المنافذ الحدودية العراقية.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "لجان عراقية – ايرانية مشتركة وضعت خارطة طريق مبكرة لتنظيم تدفق الزوار عبر المنافذ البرية سواء في ديالى او المحافظات الجنوبية لاداء مراسيم زيارة الاربعين وجرى تحديد سقف اعلى تدفق الزوار من كل منفذ من اجل تامين وسائل النقل اللازمة لتفادي اي تكدس للزوار".

وأضاف، أن "الجانب الايراني لم يلتزم للاسف وجرى اطلاق موجات بشرية هائلة من الزوار وصلت الى اضعاف ما حدد لكل منفذ حدودي ما ادى الى تكدس بشري كبير رغم الجهود الاستثنائية للجانب العراقي"، لافتاً الى أن "منفذ المنذرية على سبيل المثال حدد له سقف اعلى يصل الى 10 الاف زائر يوميا لكن الان يدخل اكثر من 33 الف زائر وهذه صورة مبسطة توضح حقيقة المشهد العام".

وأشار الى أن "الجهات العراقية اتصلت بالجانب الايراني من اجل خفض الزخم البشري على المنافذ لانها وصلت الى مرحلة حرجة جداً في الاتجاهات ما استدعى استنفار كل الدوائر لنقل الزائري"، مؤكداً بأن "المشكلة الاخرى هي جزء كبير ممن اكملوا مراسيم الزيارة لا يغادرون اماكنهم حول العتبات المقدسة لاعطاء مساحة اخرى للزوار الاخريين ما زاد من تعقيدات الوضع"، مبيناً أن "كل ما يجري من تكدس وتداعياته يتحمل وزره الجانب الايراني بشكل مباشر".

هذا وقررت السلطات الإيرانية، امس الجمعة، غلق جميع حدودها مع العراق، فيما اصدرت توجيها ’فوريا’ لمواطنيها.

ووجه وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم) بـ "اغلاق كافة الحدود البرية مع العراق مؤقتا لحين توفر الوسائل اللازمة لنقل الزوار الايرانيين الى داخل المدن العراقية".

ودعا الزوار الايرانيين الى "مغادرة كربلاء فوراً عند الانتهاء من الزيارة للسماح لباقي الزوار فرصة اداء الزيارة".

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية، امس الجمعة، عن دخول اكثر333 الف زائر إلى العراق عبر مطاراته الدولية ومنافذه الحدودية موضحة ان منفذ المنذرية استقبل 30 ألف زائر فيما استقبل منفذ سفوان ألف و960 زائر.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة علاء القيسي لـ (بغداد اليوم) أن "مطار بغداد الدولي استقبل ألف و125 زائر بينما استقبل مطار النجف الأشرف 9 آلاف زائر".

وأضاف أن "منفذ زرباطية الحدودي استقبل 165 ألف زائر بينما استقبل منفذ الشلامجة 75 ألف زائر فيما بلغ عدد الزائرين الوافدين عبر منفذ الشيب 50 ألف زائر".

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