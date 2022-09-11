ميلان ينتزع فوزا صعبا من سامبدوريا

2022/09/11 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتزع ميلان فوزا صعبا من مضيفه سامبدوريا، بنتيجة (2-1)، مساء السبت، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. وأحرز أهداف ميلان جونيور ميسياس في الدقيقة (6) وأوليفييه جيرو من علامة الجزاء (67)، فيما سجل فيليب ديوريتشيتش هدف سامبدوريا (57).بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثاني ويتقاسم الصدارة مع نابولي، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند نقطتين بالمركز الثامن عشر.

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