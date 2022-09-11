ميلان “المنقوص” ينتزع نقاط سامبدوريا

2022/09/11 | 01:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز فريق ميلان الأول لكرة القدم على سامبدوريا مضيفه، 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وهو الانتصار الأول لحامل اللقب خارج أرضه خلال الموسم الجاري.وصعد ميلان، الذي لم يذق طعم الهزيمة، إلى المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر نابولي برصيد 14 نقطة من ست مباريات.وافتتح الروسنيري […]

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