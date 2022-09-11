2022/09/11 | 01:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي لنظيره الباكستاني: الحكومة العراقية عازمة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الزائرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/11 | 01:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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