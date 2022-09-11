سوريا تعلن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب

2022/09/11 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 15 حالة إصابة بمرض الكوليرا في حلب.وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان لها أنها "رصدت حالة "اشتباه كوليرا" في محافظة حلب لطفل عمره ٩ سنوات وكانت الأعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، وبعد إجراء التحاليل تبين أن الطفل مصاب بالكوليرا وتم تخريجه من المشفى بعد 6 أيام".وأضافت الصحة السورية في بيان أنه "في الفترة ذاتها سجلت بعض المستشفيات في حلب زيادة في أعداد المراجعين بشكاية اضطرابات هضمية وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة كانت حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابتها 15حالة إيجابية".

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