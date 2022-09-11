مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في أفغانستان

2022/09/11 | 04:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان مقتل 3 أشخاص ، جراء تحطم مروحية "بلاك هوك" في العاصمة كابل.وقالت الوزارة في بيانها، إن المروحية تحطمت نتيجة عطل فني أثناء جولة تدريب وسقطت في حرم جامعة الدفاع الوطني.وأشارت إلى مقتل طيارين اثنين وعامل وإصابة 5 أشخاص جراء الحادث الذي وقع بعد ظهر السبت.ونتيجة اشتباكات مع الجيش الأفغاني التابع للحكومة السابقة، سيطرت حركة طالبان على العديد من المعدات العسكرية أمريكية الصنع، بينها مروحيات، إثر دخولها إلى العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، وتوليها مقاليد الحكم في البلاد.

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