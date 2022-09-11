تشافي : حققنا فوزا مهما في ملعب صعب

2022/09/11 | 07:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععبر تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بالانتصار بنتيجة 4-0 خلال مواجهة قادش ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا.وقال تشافي عقب اللقاء : "حققنا فوزا مهما في ملعب صعب وصنعنا الفرص وسيطرنا على اللعب وأضفنا 3 نقاط وضعتنا في مقدمة جدول الترتيب".وتعرض أحد الجماهير لأزمة صحية وقرر حكم المباراة إيقاف اللعب في الدقيقة 82 قبل أن يتم إسعاف المصاب والعودة لاستكمال اللقاء من جديد.واوضح تشافي ان "الأزمة التي حدثت للمشجع كانت مزعجة للغاية للجميع، والصحة والحياة فوق أي شيء آخر".وأضاف: "لحسن الحظ تمكنا من إنعاش الشخص المصاب ونشكر الله أنه آمن وسليم وأعتقدنا أنه من الأفضل لكلا الفريقين استكمال المباراة ونأمل الشفاء العاجل للمصاب".

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