رؤية الأميرين ويليام وهاري وزوجتيهما معا لأول مرة منذ يونيو

2022/09/11 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سار الأميران ويليام وهاري خارج قلعة وندسور يوم السبت لتكون هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور الشقيقين معًا منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو/ حزيران.

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