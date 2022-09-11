الصدر يدعو لابعاد الحشد الشعبي وسرايا السلام عن مسك الارض والسيطرات الامنية

2022/09/11 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أنصاره إلى التوجه صوب مدينة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما حثهم على الإبتعاد عن أي شعارات فئوية أو عسكرية أو حزبية أو طائفية، مطالبا بإبعاد جناحه العسكري "سرايا السلام"، والحشد الشعبي عن أي عمل أمني خلال هذه الزيارة.

وقال الصدر في تغريدة مطولة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم، وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "يجب عدم رفع الصور خلال الزيارة مطلقا لا لشهداء ولا لغيرهم، وعدم إرتداء الأكفان أو أي زي يميزهم عن باقي الزوار مطلقا ولاسيما الزي العسكري".

وأكد على ضرورة "الإلتزام بأعلى مستويات الصبر والحكمة والأخلاق"، منوها إلى أنه "كل من يعصي التعليمات من أي جهة كانت فعلى القوات الأمنية التعاون معه بحزم وبلا تهاون، فهو مندس ومبغض للشعائر الحسينية".

واعتبر الصدر "كيل التهم للآخرين ووصفهم بالبعثية أو الإرهابية أو الميليشياوية أو غيرها من الأوصاف في هذه الزيارة ممنوع بل هو حرام وارجاف".

ولفت زعيم التيار الصدري لفت أن "التعدي على الزوار الأجانب (غير العراقيين) وبالأخص (الأخوة الإيرانيين) باليد أو باللسان أو المنشورات أو بأي طريقة كانت أمر ممقوت وقبيح وممنوع بل حرام ومخالف لكل الأعراف".

ونبّه على منع حمل السلاح بأصنافه كافة وحرمته خلال الزيارة، قائلا: من يخالف ذلك فأمره موكول إلى الجهات الأمنية"، مطالبا بـ"إبعاد تشكيلات الحشد وسرايا السلام عن مسك الأرض أو السيطرات أو القيام بأي عمل أمني هذا العام"، مردفا بالقول إن "هذا أمر ضروري قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك".

واوضح الصدر أن "كل من يخالف (هذه التعليمات) فنحن براء منه ولا ينتمي إلينا لا من قريب ولا من بعيد ولا يلومنّ إلا نفسه".

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