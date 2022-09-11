رابطة الدوري الإسباني ترفع سقف الإنفاق الخاص ببرشلونة إلى 800 مليون يورو

2022/09/11 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنها رفعت سقف الإنفاق الخاص بنادي برشلونة بواقع 800 مليون يورو (803 ملايين دولار) من أجل تمكينه من تجاوز عجز الإنفاق بعد أن باع بعض أصوله بهدف تحقيق التوازن المالي هذا العام.وفي العام الماضي منح برشلونة سقف انفاق بقيمة 96 مليون يورو لكنه واجه عجزا بقيمة 144 مليون يورو بحلول يناير الماضي ما يعني أنه كان يتعين على النادي البحث عن بعض المدخرات للتعاقد مع لاعبين جدد بعد أن تراكمت ديونه والتزاماته لتصل إلى 1.35 مليار يورو منها ديون بقيمة 673 مليون يورو للبنوك بحسب رويترز .ونتيجة لهذه الأوضاع المالية قالت رابطة الدوري الإسباني إنها رفعت سقف الإنفاق الخاص ببرشلونة إلى 656 مليون يورو في موسم 2022-2023 الحالي. وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه سيتعين على برشلونة الاستمرار في خفض فاتورة الرواتب للحفاظ على سقف الانفاق في الموسم المقبل.وريال مدريد هو صاحب أعلى سقف إنفاق في الدوري الإسباني بنحو 683 مليون يورو يليه برشلونة بينما يأتي أتليتيكو مدريد في المركز الثالث بنحو 341 مليون يورو.

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