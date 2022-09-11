الامن الوطني يدعو للابلاغ عن أي ارتفاع بأسعار الماء والثلج من قبل المعامل المجهزة

2022/09/11 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، للابلاغ عن أي ارتفاع بأسعار الماء والثلج من قبل المعامل المجهزة.وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “اخوانكم في الأمن الوطني (الأمن الاقتصادي) ومديرية الجريمة المنظمة والنجدة تعمل لخدمتكم لذا ندعوكم للإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع في أسعار الماء والثلج من قبل المعامل المجهزة […]

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