هل نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصودا يطرد السموم من الجسم؟

2022/09/11 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تكون قد سمعت سابقًا أن نقع القدمين بالماء الساخن، مع الخل وبيكربونات الصوديوم، يمكن أن يطرد السموم من الجسم..ولكن، هذه المعلومة ليست سوى إشاعة.

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