2022/09/11 | 09:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قد يرغب أي شخص يفكر في شراء iPhone 14 عندما يتم طرحه في الأسواق...

ظهرت المقالة خبراء: الإعلان الأخير لـ iPhone 14 مخيب للآمال أولاً على المسلة.

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