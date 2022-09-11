2022/09/11 | 09:52 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: قد يرغب أي شخص يفكر في شراء iPhone 14 عندما يتم طرحه في الأسواق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: الإعلان الأخير لـ iPhone 14 مخيب للآمال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة خبراء: الإعلان الأخير لـ iPhone 14 مخيب للآمال أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: الإعلان الأخير لـ iPhone 14 مخيب للآمال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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