ملف الأربعينية.. ايران ترسل 3 طائرات الى العراق محملة بمواد لوجستية لدعم زيارة الأربعين

2022/09/11 | 09:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاحد 11 أيلول 2022 ايران ترسل 3 طائرات الى العراق محملة بمواد لوجستية...

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ايران ترسل 3 طائرات الى العراق محملة بمواد لوجستية لدعم زيارة الأربعين أولاً على المسلة.

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