توقف كلي للمحطة النووية الاوكرانية التي تسيطر عليها روسيا

2022/09/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أعلنت الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الأحد، توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

وقال فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، إن سلطات كييف أوقفت من جانب واحد استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.

وأضاف رئيس حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي يوم امس السبت إنه"تم وقف استجرار الكهرباء من محطة زابوريجيا الكهروذرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي.

وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تحتلها روسيا حول المحطة النووية الإجلاء من أجل سلامتهم.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا بقصف المحطة النووية، مما ينذر بحدوث كارثة نووية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى نزع السلاح في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية.

محطة زابوريجيا النووية

-تم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

-تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".

-يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.

-تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995.

-هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.

-تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية.

-تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.

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