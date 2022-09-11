سلطة الطيران تعلن الاستنفار لاستقبال الاعداد الكبيرة من الزائرين بمطار بغداد (صور)

2022/09/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، استنفار جميع الجهود لاستقبال زائري الامام الحسين (ع) في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لسلطة الطيران تلقته (بغداد اليوم)، أن "صالات مطار بغداد الدولي تشهد توافد أعداد كبيرة من زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأشار الى "استنفار جميع الجهود والعاملين لتقديم أفضل الخدمات".

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