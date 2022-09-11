الرافدين يدعو المقترضين لتسديد مابذمتهم من ديون متأخرة

2022/09/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا مصرف الرافدين، اليوم الاحد، مقترضي مصرف العراق ( المصرف الاشتراكي سابقا ) الى تسديد الديون المترتبة بذمتهم المتأخرة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "على المقترضين الذين بذمتهم سلف وقروض ولم يتم تسديدها مراجعة مصرف الرافدين الفرع الرئيسي لغرض تسديد اموال المصرف" .

واشار الى ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية في حال استمرار التخلف عن سداد تلك المبالغ" .

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