كوريا الجنوبية تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/09/11 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت كوريا الجنوبية 42,724 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي حالات

الإصابة إلى 23,976,673 .





وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة

الأمراض والوقاية منها أن البلاد أبلغت

أيضا عن 48 حالة وفاة جديدة

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