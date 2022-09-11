الأزمة الأوكرانية تقطع الدعم عن طائرات روسية عسكرية لدى العراق

2022/09/11 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير إخباري بأن الأزمة

الأوكرانية تحول دون وصول قطع الغيار

إلى طائرات نقل عسكرية روسية الصنع،

مؤكداً أن هذه الطائرات لها دور في

مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر تقرير لموقع (ستراتيجي) الاخباري

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