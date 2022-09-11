2022/09/11 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل حدوث

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة في منطقة حلبچة

بمحافظة السليمانية فى العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن

بيان الوزارة أن "مراصدها الزلزالية في

الهيئة العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب منطقة حلبچة بمحافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب منطقة حلبچة بمحافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).