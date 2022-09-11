2022/09/11 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد ،وصول الباخرة (Qi Hong) الى منطقة الإدلاء ومحملة بـ 42 ألف طن من مادة الأرز التايلندي لحساب السلة الغذائية الثامنة.وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحساب السلة الغذائية..



التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز المستورد المركز الخبري الوطني.

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