2022/09/11 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية: توقعات بانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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