الأكاديمية العسكرية تفتح التقديم على التطوع

2022/09/11 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقديم طلباتهم اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ لغاية يوم ١ / ١١ / ٢٠٢٢.

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