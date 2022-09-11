2022/09/11 | 10:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M9e-MNRsRAI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - بالمختزل - حلقة ٣٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - بالمختزل - حلقة ٣٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).