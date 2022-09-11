تقرير أممي: التنمية البشرية تتراجع في 90% من البلدان

2022/09/11 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر أحدث تقرير عن التنمية البشرية للأمم المتحدة ، صدر يوم الجمعة ، من أن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في التنمية البشرية ، التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان..وفقًا للأمم المتحدة ، يرسم تقرير التنمية البشرية لعام 2021/22 ، المعنون “أوقات غير مؤكدة ، وحياة غير مستقرة: تشكيل مستقبلنا […]

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