لم تعد رفاهية.. لبنانيون يبنون ألواح طاقة شمسية بتحويلات أقاربهم في الخارج

2022/09/11 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تولا في شمال لبنان، عملت مجموعة من المتطوعين على جمع مبلغ مئة ألف دولار من مغتربين لإقامة مشروع إنتاج كهربائي عبر الألواح الشمسية لتأمين تغذية بالتيار للبلدة، في ظل أزمة كهرباء خانقة في كل لبنان متواصلة منذ سنتين.

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