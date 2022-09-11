ليلة دامية.. كاميرا مراقبة توثق ما فعله رجل مدجج بالسلاح قرب فندق في فينيكس

2022/09/11 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا مراقبة اللحظات التي أطلق فيها مسلح النار على الشرطة والمارة بالقرب من فندق في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وتقول السلطات إنه في 28 أغسطس، غادر الشاب البالغ 24 عامًا غرفته في الفندق مرتديًا معدات تكتيكية، ومسلحًا ببندقية نصف آلية وزجاجة مولوتوف.

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