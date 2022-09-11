"إدمان" المواد الإباحية.. متخصصون يرسمون طريق التعافي

2022/09/11 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من وجود عشرات الدراسات التي تبحث في دوافع الرغبة تجاه مشاهدة المواد الإباحية، إلا أن الأسباب إزاء هذه العادة تزداد مع ظهور بحوث جديدة.

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