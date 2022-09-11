انفوغرافك: طقس العراق.. غبار وانخفاض درجات الحرارة

2022/09/11 | 11:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

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