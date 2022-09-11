2022/09/11 | 11:46 - المصدر: يس عراق
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يس عراق: بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافك: طقس العراق.. غبار وانخفاض درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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