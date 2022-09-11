انتحار مفوض في استخبارات بغداد بإطلاق النار على نفسه شرقي العاصمة

2022/09/11 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتحار مفوض في استخبارات بغداد بإطلاق النار على نفسه شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مفوضاً في مديرية استخبارات بغداد قسم مراقبة السرية داخل مقر استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ضمن منطقة الرشاد أقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس عائد […]

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