21 عاما على هجمات سبتمبر.. خبراء أميركيون يفككون للجزيرة نت واقع

2022/09/11 | 11:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 21 عاما على هجمات سبتمبر، يعتقد الخبراء أن إنهاء التدخل العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان زاد تهديدات جماعات كالقاعدة و"داعش"، ويرى آخرون أن "الإرهاب" مشكلة مزمنة يمكن إدارتها لا القضاء عليها.

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