2022/09/11 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز ـ أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لمدة اسبوع من 2022/9/3 ولغاية 2022/9/10 في بغداد المحافظات الاخرى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/3 ولغاية 2022/9/10:ــ تنفيذ اوامر قبض 1667ـ القبض مطلقي العيارات النارية 6

ـ احالة متهمين الى المحاكم 234ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 201ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 4ـ دعاوى حالات العنف الاسري 534ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 683ـ مضاهات طبعات الاصابع 47ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 929ـ عدد طالبي النجدة 2054ـ فض مشاجرات 1382ـ ضبط عجلات مطلوبة 88ـ تبرع بالدم 13ـ القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 18ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 218

ـ طبع لوحات السيارات 9435ـ اصدار اجازات السوق 10259ـ اصدار سنوية السيارات 16847

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).