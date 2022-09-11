مصرع 11 شخصا من زوار الاربعينية بحادث سير جنوبي بابل

2022/09/11 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع 11 زائر من زوار اربعينية الامام الحسين (ع)، في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن 11 زائرا عراقيا من زوار اربعينية الامام الحسين (ع)، لقوا مصرعهم نتيجة اصطدام حافلة كانوا يستقلونها بشاحنة على طريق ناحية الشوملي جنوب محافظة بابل".

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