انتحار مفوض باطلاق النار داخل مقر استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد

2022/09/11 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار مفوض عن طريق اطلاق النار على نفسه داخل مقر استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مفوضاً في مديرية استخبارات بغداد قسم مراقبة السرية، انتحر داخل مقر استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ضمن منطقة الرشاد من خلال اطلاق النار على نفسه من سلاحه (مسدس)".واضاف ان "أسباب ودوافع الانتحار مازالت مجهولة، فيما تجري الجهات المختصة تحقيق بالحادث".

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