زيارة الاربعين اختلاف هوية ووحدة اجتماعية

2022/09/11 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.أحمد فاضل حسون

تختلف المجتمعات في معتقداتها وتاريخها

القيمي بحسب طبيعة كل مجتمع، وتسير

مناسباتها وتحولاتها التاريخية وفق

قوالب تلك المعتقدات، وأغلبها تكون

ثابتةدون تغيير، وإن حدث تغيير فقد يك

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