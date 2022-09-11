بارزاني: وحدة الصف بين القوى الكردستانية هي السبيل الوحيد لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية للاقليم

2022/09/11 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن وحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك بين كل المكونات والقوى السياسية الكوردستانية، هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق والمكاسب الدستورية لإقليم كوردستان وإرساء النظام الاتحادي والضمان لمستقبل أفضل.جاء ذلك في بيان لرئيس اقليم كوردستان … Readmore

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