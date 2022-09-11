الخنجر يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات التركي في بغداد

2022/09/11 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، في العاصمة بغداد.والتقى الخنجر فيدان في إطار زيارة عمل يجريها فيدان، التقى خلالها قادة وشخصيات حكومية عراقية.وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الكتل السياسية العراقية، واعضاء الوفد … Readmore

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