2022/09/11 | 12:29 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة شيوخ عشائر بالرمادي يتهمون البلدية بسرقة الأراضي عبر سماسرة أولاً على المسلة.

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