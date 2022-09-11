الطرق المتوقع غلقها خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/11 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الى المواطنين الكرام في العاصمة بغداد وبهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظاً على سلامة الجميع تود ان تنوه قيادة عمليات بغداد الى اهم الطرق التي من المحتمل غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين خلال الايام المقبلة:1-الطرق ضمن قاطع مسؤولية المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ:أ-قطع الطريق القادم من مجسر بغداد الجديدة بأتجاه مجسر الوليد على ان يكون الجانب الاخر له سالكاً ذهاباً واياباً.ب-قطع طريق مجسر القادسية-باتجاه جسر الجادرية- ومن ثم مجسر الوليد بإتجاه (سيطرة ٧٥ ) الى قضاء المحمودية-ومن ثم “مجسر الحصوة”.ج-الطرق البديلة لتنقل المواطنين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة هي (مجسر بغداد الجديدة، مجسر الوليد تقاطع الدرويش، حي الاعلام، الشرطة الرابعة، الشرطة الخامسة، سويب، الرضوانية، استخدام الطريق السريع الدولي).د-الطريق الثاني (سريع الدورة ، شارع ٦٠، هور رجب، العدوانية،الطريق السريع الدولي).

2-الطرق ضمن قاطع مسؤولية المقر المتقدم لعمليات بغداد/الرصافة:أ.قطع طريق الذهاب المتجه من مجسر المشتل الى بغداد الجديدة، طريق محمد القاسم السريع، الدورةويكون طريق الآياب سالكاً للعجلات.ب.قطع الطريق القادم من (فلكة حي النصر، العبيدي ، الكمالية ، الفضيلية، المشتل) ويكون الطريق الثاني سالكاً للعجلات.ج.قطع طريق القناة القادم من مجسر الشعب وصولاً الى مجسر المشتل ويكون الجانب الثاني من طريق القناة سالكاً ذهابا وإياباً.د.يكون طريق سريع محمد القاسم القادم من جسر المثنى شمال بغداد حتى الرستمية جنوباً سالكاً ذهاباً واياباً وبإمكان المواطنين استخدامه للتنقل من والى المحافظات الشمالية والجنوبية.3.بإمكان المواطنين استخدام كافة الجسور للمرور من والى جانبي الكرخ والرصافة عدا “مجسر سريع محمد القاسم باتجاه الدورة”.وهنا تدعوا قيادة عمليات بغداد جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها التعاون مع قواتنا الامنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم.

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