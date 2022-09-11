2022/09/11 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن جهاز الأمن الوطني العراقي القى القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو ينهال بالسُباب والشتآئم على أئمة أهل بيت النبوة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص انهال بسب وشتم “ائمة اهل البيت” المركز الخبري الوطني.

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