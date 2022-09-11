2022/09/11 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت عمليات بغداد ، اليوم الاحد، قائمة بالطرق المحتمل غلقها خلال أداء زيارة الأربعين.وقالت القيادة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “الى المواطنين الكرام في العاصمة بغداد وبهدف التخفيف عن كاهل الزائرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تنشر قائمة بالطرق المحتمل غلقها خلال أداء زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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