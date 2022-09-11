2022/09/11 | 12:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف تحافظ على صحة لثتك؟ مع الدكتور يونس سرحان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6kFK7rQSIVc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف تحافظ على صحة لثتك؟ مع الدكتور يونس سرحان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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